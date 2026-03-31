دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بجزيرة جربة

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 19:11
      
تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انطلاقا من اليوم الثلاثاء 31 مارس وإلى غاية يوم الخميس 02 أفريل 2026 بجزيرة جربة دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية

ويشرف على هذه الدورة إطارات من إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة، ويشارك فيها عدد من الممثلين عن بلديات جربة حومة السوق وجربة أجيم وجربة ميدون


وستكون هذه الدورة فرصة لتعميق فهم المشاركين لأحدث التقنيات والخصائص الفنية في مجال السيارات الكهربائية ونقاط الشحن وإبراز المزايا والانعكاسات الاقتصادية والبيئية لهذه السيارات، ودورها في دعم أهداف تونس في مجال الانتقال الطاقي


ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية الممول من قبل صندوق البيئة العالمي والذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة
