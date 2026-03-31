Babnet   Latest update 21:36 Tunis

ملعب منزل بورقيبة - انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب حسان القابسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cc22a6b35180.96728388_qkmifojgepnhl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 20:37 قراءة: 0 د, 22 ث
      
انهى الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة العلاقة التعاقدية مع المدرب حسان القابسي بالتراضي حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء الاسعد النفاتي الناطق الرسمي للفريق.
واشار نفس المصدر الى ان المدير الفني عبد المجيد الجميعي سيشرف على الفريق في المشوار المتبقي من الموسم الحالي رفقة بقية اعضاء الاطار الفني العامل مع القابسي.
يذكر ان ملعب منزل بورقيبة يحتل بعد مرور 20 جولة المركز الاخير للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 14 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326570

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet16°
9° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
10°-6
14°-9
18°-11
18°-11
  • Avoirs en devises 24522,2
  • (31/03)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38539 DT
  • (31/03)
  • 1 $ = 2,94215 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>