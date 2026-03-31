واشنطن تدعو رعاياها في السعودية للبقاء في منازلهم وسط تهديدات أمنية

أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية تحذيرًا أمنيًا عاجلًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ حتى إشعار آخر، على خلفية تهديدات محتملة في المنطقة.



وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تتابع تقارير عن تهديدات قد تستهدف أماكن تجمع المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن:

* الفنادق

* الشركات
* المؤسسات التعليمية الأمريكية

قد تكون من بين الأهداف المحتملة.


ويأتي هذا التحذير بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، وفق وسائل إعلام رسمية، عزمه استهداف شركات أمريكية في الشرق الأوسط ابتداءً من 1 أفريل، ردًا على الهجمات التي تعرضت لها إيران.


وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تتواصل المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط تبادل للضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة.


وتُصدر السفارة الأمريكية في الرياض بصفة دورية مثل هذه التنبيهات الأمنية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، فيما أعلنت واشنطن في وقت سابق رفع درجة التأهب لقواتها في المنطقة.
