تركيا تعود إلى كأس العالم بعد 24 عامًا بفوز على كوسوفو

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 22:16
      
حجز منتخب تركيا مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب كوسوفو بنتيجة 1-0، في المباراة الأخيرة من الملحق الأوروبي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 53، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل بعد مواجهة اتسمت بالتوتر والحذر.


وبهذا الفوز، أنهت تركيا غيابًا دام 24 عامًا عن المونديال، حيث يعود آخر ظهور لها إلى نسخة 2002، التي حققت خلالها إنجازًا تاريخيًا.



ودخل المنتخب التركي المباراة تحت ضغط كبير لتحقيق التأهل، بقيادة المدرب فينشنزو مونتيلا، الذي اعتمد على مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة.

في المقابل، توقفت مغامرة منتخب كوسوفو، المصنف 79 عالميًا، عند عتبة التأهل، رغم الأداء اللافت الذي قدمه خلال التصفيات، في سعيه لبلوغ أول بطولة كبرى في تاريخه.
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
