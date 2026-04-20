Babnet   Latest update 13:23 Tunis

الشروع في محاكمة خيام التركي في قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69847e43a5a195.84672709_mklfqpjnehigo.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 12:37 قراءة: 0 د, 34 ث
      
شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين 20 أفريل 2026، في محاكمة الناشط السياسي خيام التركي، وذلك في قضية تتعلق بـ تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجنائية، بحالة سراح في هذه القضية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـ غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب جرائم أخرى ذات صبغة مالية.


ويُذكر أن خيام التركي موقوف حاليًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ التآمر على أمن الدولة الداخلي، حيث صدر في شأنه حكم يقضي بسجنه لأكثر من أربعين سنة مع مصادرة أمواله.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327778

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-14
30°-17
28°-17
22°-15
20°-13
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>