الشروع في محاكمة خيام التركي في قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي
شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين 20 أفريل 2026، في محاكمة الناشط السياسي خيام التركي، وذلك في قضية تتعلق بـ تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجنائية، بحالة سراح في هذه القضية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـ غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب جرائم أخرى ذات صبغة مالية.
ويُذكر أن خيام التركي موقوف حاليًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ التآمر على أمن الدولة الداخلي، حيث صدر في شأنه حكم يقضي بسجنه لأكثر من أربعين سنة مع مصادرة أمواله.
