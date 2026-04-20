امين كمون مدربا جديدا لنادي سبورتينغ بن عروس

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 14:05
      
أعلن نادي سبورتينغ بن عروس الناشط في المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب أمين كمون لتولي الاشراف على المقاليد الفنية لفريق الأكابر بعقد يمتد إلى غاية جوان 2027.
وأضاف سبورتينغ بن عروس في بلاغ رسمي نشره اليوم الاثنين ان المدرب الجديد سينطلق في مهامه بداية من يوم غد الثلاثاء.
وسيخلف أمين كمون فاخر فهمي الذي اشرف على تدريب زملاء سالم المروقي مؤقتا في المباراة التي انهزم فيها الفريق أول امس السبت امام الهلال الشابي بملعب الشابة بهدف دون رد.

جدير بالتذكير أنّ سبورتينغ بن عروس الذي يحتل المركز السادس في البطولة برصيد 30 نقطة تعاقد للاشراف على حظوظه خلال الموسم الرياضي الجاري مع اسكندر مجبورة في مناسبتين بالاضافة الى هيكل العياري وحافظ القيطوني.
كما يعدّ سبورتينغ بن عروس المحطة الثالثة لامين كمون خلال الموسم الحالي اثر تجربتين سابقتين مع نادي حمام الانف والملعب القابسي.
