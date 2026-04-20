اجتماعات علمية بجامعة منوبة نهاية الشهر في إطار مشروع مخصص لتطوير البنية التحتية الرقمية بإفريقيا

تنظّم جامعة منوبة، بالتعاون مع المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بتونس، أيام 27 و28 و29 أفريل الجاري، سلسلة من الاجتماعات والورشات التدريبية في إطار مشروع DIGITAfrica، المخصّص لدعم البحث والابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية للبحث والابتكار في إفريقيا.وينتظم يوم 27 أفريل الجاري اجتماع لفرق المشروع لمتابعة سير الإنجاز وتنسيق مختلف المكوّنات وتوحيد الرؤى للتفاعل مع الأطراف الخارجية المعنية، على أن يتبعه يوم 28 أفريل تنظيم ورشة تشاورية خُصصت لمناقشة مدى تقدم تنفيذ المشروع وتقييم مراحله الحالية والمساهمة في إعداد خارطة طريق لتطوير منظومة إفريقية رقمية.أمّا يوم 29 أفريل الجاري، فسيشهد تنظيم ورشات تدريبية تطبيقية تتمحور حول استخدام المنصات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس. وتستهدف هذه الجلسات بشكل خاص الباحثين والمبتكرين، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات تكنولوجية أساسية.ويعد مشروع DIGITAfrica مشروعا تعاونيا ممولا من برنامج "أفق أوروبا"، ويتم تنفيذه من قبل تحالف يضم شركاء أكاديميين وباحثين من ستة بلدان أوروبية وخمسة بلدان إفريقية، من بينها الفريق التونسي الممثل في المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية وجامعة منوبة.ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية بحثية في مجال علوم الرقمنة تستجيب لحاجيات الباحثين والمبتكرين في إفريقيا، إلى جانب تعزيز تعاون منظم ومستدام بين القارة الإفريقية ونظيرتها الأوروبية في مجالات البحث العلمي والابتكار الرقمي.