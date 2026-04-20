جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء

يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا.



ويتضمن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم الإثنين، النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط وتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.