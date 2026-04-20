البطل البارالمبي التونسي وجدي البوكحيلي يفوز بسباق ماراطون بوسطن الدولي

تمكن مساء اليوم الاثنين البطل البارالمبي التونسي وجدي البوكحيلي من المحافظة على لقبه والفوز بسباق ماراطون بوسطن الدولي في نسخته الـ130 بتوقيت قدره 2 س و 33 دق و 39 ث ضمن منافسات فئة تي 12.وكان البوكحيلي قد أحرز النسخة الماضية لمارطون بوسطن الدولي 2025 بتوقيت قدره 2س و25ق و12ث.وكان البوكحيلي قد خاض عددا من التربصات تحت اشراف المدرب الوطني محمد الساكري انطلاقا من تربصه في مرتفعات ايفران بالمغرب من 11 مارس الفارط الى غاية 4 أفريل الجاري قبل استئناف تحضيراته بملعب ألعاب القوى برادس.يشار الى ان البوكحيلي قد توج بالميدالية الذهبية خلال الالعاب البارلمبية باريس 2024 بتوقيت قدره 2س و22دق و05ث.