الصين تحذر 3 دول من "اللعب بالنار"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون في مؤتمر صحفي إن الربط الأعمى بين الدول باسم الأمن لن يكون إلا أشبه باللعب بالنار، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية عليها. وأضاف أن بكين تريد تذكير الدول المعنية بهذه العواقب.جاء التحذير الصيني في وقت تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصاعدا في التوترات الجيوسياسية، حيث تتسابق القوى الكبرى لتعزيز تحالفاتها العسكرية.وتأتي المناورات الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين في ظل تزايد النشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، وفي أعقاب اشتباكات متكررة بين السواحل الصينية والفلبينية حول السيادة على بعض الجزر والمناطق البحرية المتنازع عليها.وتنظر بكين إلى هذه المناورات التي تجري قبالة سواحل الفلبين على أنها جزء من استراتيجية أميركية أوسع لاحتوائها، خاصة في ظل تعزيز واشنطن لعلاقاتها الدفاعية مع حلفائها في المنطقة، بما في ذلك اتفاقية الدفاع المشترك المتزايدة مع الفلبين واليابان.