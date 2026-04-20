Babnet   Latest update 18:06 Tunis

إيداع شاب السجن بتهمة اقتحام شقة محامية بالعوينة وإحالته على المجلس الجناحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 17:28
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاب الإفريقي من دول جنوب الصحراء، وذلك على خلفية اقتحامه منزل محامية بمنطقة العوينة.
ووجّهت النيابة للمتهم جملة من التهم، من بينها دخول محل معدّ للسكنى ليلاً باستعمال الخلع رغم إرادة صاحبه، إلى جانب دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية، وذلك طبق أحكام الفصلين 256 و237 من المجلة الجزائية، والفصلين 23 و25 من القانون عدد 7 لسنة 1968.


وقد تقرر إحالة المتهم على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه.


ويُذكر أن محامية كانت قد أفادت بتعرضها إلى حادثة غير مألوفة، تمثلت في العثور على شخص غريب داخل منزلها بالعوينة، حيث كان نائمًا داخل غرفة النوم وعلى فراشها، وفق روايتها.

وأوضحت في تصريح إعلامي أنها كانت قد غادرت منزلها بعد إحكام غلقه، قبل أن تعود لتتفاجأ بوجود المعني بالأمر داخل المسكن، وهو ما تسبب لها في حالة من الصدمة والاستغراب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327795

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-17
28°-17
24°-15
21°-15
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>