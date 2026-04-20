إيداع شاب السجن بتهمة اقتحام شقة محامية بالعوينة وإحالته على المجلس الجناحي
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاب الإفريقي من دول جنوب الصحراء، وذلك على خلفية اقتحامه منزل محامية بمنطقة العوينة.
ووجّهت النيابة للمتهم جملة من التهم، من بينها دخول محل معدّ للسكنى ليلاً باستعمال الخلع رغم إرادة صاحبه، إلى جانب دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية، وذلك طبق أحكام الفصلين 256 و237 من المجلة الجزائية، والفصلين 23 و25 من القانون عدد 7 لسنة 1968.
وقد تقرر إحالة المتهم على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه.
ويُذكر أن محامية كانت قد أفادت بتعرضها إلى حادثة غير مألوفة، تمثلت في العثور على شخص غريب داخل منزلها بالعوينة، حيث كان نائمًا داخل غرفة النوم وعلى فراشها، وفق روايتها.
وأوضحت في تصريح إعلامي أنها كانت قد غادرت منزلها بعد إحكام غلقه، قبل أن تعود لتتفاجأ بوجود المعني بالأمر داخل المسكن، وهو ما تسبب لها في حالة من الصدمة والاستغراب.
ووجّهت النيابة للمتهم جملة من التهم، من بينها دخول محل معدّ للسكنى ليلاً باستعمال الخلع رغم إرادة صاحبه، إلى جانب دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية، وذلك طبق أحكام الفصلين 256 و237 من المجلة الجزائية، والفصلين 23 و25 من القانون عدد 7 لسنة 1968.
وقد تقرر إحالة المتهم على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه.
ويُذكر أن محامية كانت قد أفادت بتعرضها إلى حادثة غير مألوفة، تمثلت في العثور على شخص غريب داخل منزلها بالعوينة، حيث كان نائمًا داخل غرفة النوم وعلى فراشها، وفق روايتها.
وأوضحت في تصريح إعلامي أنها كانت قد غادرت منزلها بعد إحكام غلقه، قبل أن تعود لتتفاجأ بوجود المعني بالأمر داخل المسكن، وهو ما تسبب لها في حالة من الصدمة والاستغراب.
