وادي الليل: مشاريع بيئية لتطهير حي الورد وإدماج منتزهه ضمن برنامج “الرعاية الخضراء”
أدى وزير البيئة حبيب عبيد، أمس الاثنين 20 أفريل 2026، زيارة عمل وتفقد إلى عمادة حي الورد بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، وذلك في إطار متابعة المشاريع التنموية والاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين الوضع البيئي والبنية التحتية.
ورافق الوزير في هذه الزيارة والي منوبة محمود شعيب، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، والنائبان عبد اللطيف بن زايد ووداد سعيد، فضلاً عن إطارات جهوية ومحلية.
مشروع تطهير لتعزيز البنية التحتيةوشملت الزيارة معاينة ميدانية لموقعي “أرض الحفيان” و“أرض الشاذلي عطية”، حيث تم الإعلان عن تقدم ملف ربط المنطقة بشبكة التطهير، في مشروع يُرتقب أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية المطروحة.
ويتمثل هذا المشروع في:
* مدّ شبكة قنوات بطول 3.5 كيلومترات
* توفير نحو 400 نقطة ربط لفائدة المساكن
* رصد اعتمادات تُناهز 2 مليون دينار
ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف العيش ودعم الصحة العامة من خلال معالجة الإشكاليات المرتبطة بالصرف الصحي.
إدماج المنتزه ضمن برنامج “الرعاية الخضراء”وفي جانب متصل، أعلن وزير البيئة عن إدراج منتزه حي الورد ضمن البرنامج الوطني “الرعاية الخضراء”، في خطوة ترمي إلى تأهيل الفضاءات الترفيهية وتعزيز جاذبيتها.
ومن المنتظر أن يتم، بالتنسيق مع البلدية، إعداد دراسة شاملة تهدف إلى:
* تهيئة وتجميل المساحات الخضراء
* تطوير المنتزه ليكون فضاءً عائليًا ملائمًا
* إرساء بيئة ترفيهية مستدامة
مواصلة المشاريع التنمويةوأكدت وزارة البيئة أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية أشمل لتطوير ولاية منوبة، مشيرة إلى وجود برامج ومشاريع إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، في إطار دعم التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة.
ورافق الوزير في هذه الزيارة والي منوبة محمود شعيب، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، والنائبان عبد اللطيف بن زايد ووداد سعيد، فضلاً عن إطارات جهوية ومحلية.
مشروع تطهير لتعزيز البنية التحتيةوشملت الزيارة معاينة ميدانية لموقعي “أرض الحفيان” و“أرض الشاذلي عطية”، حيث تم الإعلان عن تقدم ملف ربط المنطقة بشبكة التطهير، في مشروع يُرتقب أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية المطروحة.
ويتمثل هذا المشروع في:
* مدّ شبكة قنوات بطول 3.5 كيلومترات
* توفير نحو 400 نقطة ربط لفائدة المساكن
* رصد اعتمادات تُناهز 2 مليون دينار
ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف العيش ودعم الصحة العامة من خلال معالجة الإشكاليات المرتبطة بالصرف الصحي.
إدماج المنتزه ضمن برنامج “الرعاية الخضراء”وفي جانب متصل، أعلن وزير البيئة عن إدراج منتزه حي الورد ضمن البرنامج الوطني “الرعاية الخضراء”، في خطوة ترمي إلى تأهيل الفضاءات الترفيهية وتعزيز جاذبيتها.
ومن المنتظر أن يتم، بالتنسيق مع البلدية، إعداد دراسة شاملة تهدف إلى:
* تهيئة وتجميل المساحات الخضراء
* تطوير المنتزه ليكون فضاءً عائليًا ملائمًا
* إرساء بيئة ترفيهية مستدامة
