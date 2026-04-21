تونس تستعد لاحتضان الدورة الخامسة لـ "لقاءات تونس للطيران" في جويلية 2026

تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للأعمال الخاص بقطاع الطيران والفضاء "Aerospace Meetings Tunisia 2026"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 جويلية 2026 بتونس العاصمة.وتأتي هذه النسخة تحت شعار "تونس 2026: طموح صناعي ونهضة جوية"، مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي.ويعد هذا الحدث الاقتصادي الأبرز من نوعه في المنطقة، منصة دولية مخصصة لتطوير وتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع صناعة الطيران، ويهدف إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة استراتيجية وتنافسية في الخارطة العالمية للصناعات الجوية والفضائية.وتنتظم هذه الدورة بدعم مشترك من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والجامعة العامة للصناعات التونسية للطيران والفضاء وبالتعاون مع الشريك الدولي "BCI Aerospace".وسيتضمن برنامج التظاهرة، وفق ما جاء في بلاغ الوكالة، سلسلة من الأنشطة المكثفة التي تستهدف المهنيين والمستثمرين، ومن أهمها لقاءات أعمال ثنائية مبرمجة مسبقاً لربط الصلة بين المؤسسات التونسية وكبار الفاعلين الدوليين في القطاع وتنظيم ندوات رفيعة المستوى تجمع خبراء دوليين لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية إلى جانب ورشات عمل متخصصة تسلط الضوء على محاور الابتكار، التكوين المهني المتخصص، والتحول نحو "الطيران الأخضر" (Décarbonation)، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تجويد سلاسل الإنتاج.وتمثل دورة 2026 فرصة سانحة للمؤسسات التونسية الناشئة والصغرى والمتوسطة للاندماج في المنظومات العالمية لكبار المصنعين والمزودين من الصنف الأول.كما تهدف التظاهرة إلى استعراض المزايا التفاضلية التي توفرها تونس، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية الكفأة والبنية التحتية الصناعية المتطورة.يشار الى أنّ قطاع صناعة الطيران في تونس يشهد نمواً مطرداً، حيث يضم حالياً عشرات الشركات العالمية والمحلية التي توفر آلاف مواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية، مما يساهم بشكل فعال في دفع عجلة الصادرات الوطنية.