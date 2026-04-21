تجهيزات حديثة في المستشفى المحلّي بقرمبالية من ولاية نابل

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ان آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي دخلت حيّز الاستغلال بالمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل في خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الصحية بالجهة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان هذا التجهيز سيمكن من إجراء عمليات دقيقة بتقنية المنظار وتقليص الألم وتسريع فترة التعافي الى جانب الحدّ من المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية.كما سيساهم في تقريب الجراحة المتقدمة لمتساكني الجهة، والتقليل من تنقّل المرضى إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، والتخفيف من الضغط عليه.ولفت البلاغ الى ان هذا التدعيم يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لإصلاح المنظومة الصحيّة و دعم مؤسّساتها بالتجهيزات الحديثة، بهدف الارتقاء بجودة العلاج، وتقريب الخدمات من المواطن.