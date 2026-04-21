Babnet   Latest update 13:13 Tunis

تجهيزات حديثة في المستشفى المحلّي بقرمبالية من ولاية نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e760f4b0ae65.99890766_fkolqiejpngmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Avril 2026 - 13:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ان آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي دخلت حيّز الاستغلال بالمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل في خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الصحية بالجهة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان هذا التجهيز سيمكن من إجراء عمليات دقيقة بتقنية المنظار وتقليص الألم وتسريع فترة التعافي الى جانب الحدّ من المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية.


كما سيساهم في تقريب الجراحة المتقدمة لمتساكني الجهة، والتقليل من تنقّل المرضى إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، والتخفيف من الضغط عليه.


ولفت البلاغ الى ان هذا التدعيم يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لإصلاح المنظومة الصحيّة و دعم مؤسّساتها بالتجهيزات الحديثة، بهدف الارتقاء بجودة العلاج، وتقريب الخدمات من المواطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327835

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 21 أفريل 2026 | 4 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:01
16:01
12:25
05:38
04:04
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
27°-17
23°-15
21°-13
23°-12
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/04)     2222,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/04)   27857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>