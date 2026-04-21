Babnet   Latest update 15:40 Tunis

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يحذّر من الوضع "المقلق" في مصبّ الرحمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e780cd467689.67996129_ifmpoglqkhnje.jpg>
Publié le Mardi 21 Avril 2026 - 14:50
      
حذر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية من التدهور البيئي في مصبّ الرحمة، الكائن بمعتمدية منزل بوزلفة (ولاية نابل) والتداعيات البيئية والصحية الناجمة عنه.

وأوضح المنتدى، في بيان صادر، عنه الثلاثاء، عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وزير البيئة إلى المصب يوم 16 أفريل 2026، أن هذا المصب الذي يستقبل يوميا أكثر من 500 طنا من النفايات القادمة من 14 معتمدية، قد تجاوز درجة استيعابه وإنتهاء عمره الإفتراضي.


وأفاد أن مياه الرشح التي تتسرب بكميات كبيرة من أحواض الليكسيفيا تشكل خطرا كبيرا على الأراضي الفلاحية وعلى صحة المتساكنين المجاورين للمصب والذين يعانون أيضا من الروائح الكريهة ومن إنتشار الفضلات والكلاب السائبة وما تمثله من خطر على المارة وخاصة الأطفال.


وأكد المنتدى في هذا الصدد، أنه رغم معاينة الوزير والمرافقون له من نواب محليين وجهويين وإطارات وزارة البيئة بمختلف أجهزتها وعلى رأسها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لهذه التجاوزات فقد إقتصرت الردود الرسمية على وعود دون رزنامة زمنية واضحة أو تمويلات محددة.

كما أكدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدوها، بحسب المنتدى، صعوبة توفير التمويلات اللازمة للقيام بأشغال تأهيل المصب وخاصة منها إحداث وحدة تصفية جديدة لإيقاف تسرب عصارة النفايات وإختلاطها بمياه الامطار.

وأمام هذا الوضع، حمّل المنتدى المسؤولية عن هذه الإخلالات إلى شركة" SEGOR" التي تستغل المصب بموجب عقد مبرم مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأدان المنتدى، في السياق ذاته، استمرار تجريم الحراك البيئي والتتبعات العدلية ضد نشطاء الرحمة بدعوى أنهم يعطلون سير العمل الطبيعي للمصب، محذرا من الإبتزاز الذي تمارسه عليهم السلطة الجهوية من اجل دفعهم إلى التوقف عن التحرك مقابل إسقاط التتبعات العدلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327839

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 21 أفريل 2026 | 4 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:01
16:01
12:25
05:38
04:04
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
27°-17
22°-15
22°-13
24°-12
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/04)     2222,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/04)   27857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>