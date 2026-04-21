الإعدام لمرتكب جريمة الجبل الأحمر بعد إدانته بقتل طليقته ووالدتها وخالها

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس، حكمًا ابتدائيًا يقضي بـفي حق المتهم بارتكاب الجريمة التي هزّت منطقةسنة، وذلك بعد إدانته بقتل طليقته ووالدتها وخالهاوتعود أطوار القضية إلى سنة، حين أقدم المتهم على تنفيذ جريمته على خلفيةسابقة. ووفق ما ورد بملف القضية، تعمّد الجاني التسلل ليلًا إلى منزل الضحايا، مستغلًا حالة الهدوء، وكان يحمل معه أداة حديدية استعملها في تنفيذ اعتدائه.وقام بمباغتة الضحايا أثناء نومهم، موجّهًا لهم ضربات قاتلة على مستوى الرأس، ما أدى إلى وفاتهم على عين المكان، قبل أن يتمكنوا من طلب النجدة أو مقاومته.إثر ارتكاب الجريمة، حاول المتهم الفرار والتخفي، غير أن الأبحاث التي باشرتها الوحدات الأمنية، وخاصة أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، مكّنت من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه في وقت وجيز، قبل إحالته على القضاء.وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات حول تفاصيل الجريمة، ليتم لاحقًا عرضه على أنظار الدائرة الجنائية التي أصدرت حكمها في القضية.