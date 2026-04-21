سوق الجملة ببئر القصعة: إجراءات جديدة لتنظيم تزويد السوق بالمنتجات المورّدة

أعلنت الشّركة التّونسية لأسواق الجملة في بلاغ لها عن جملة من الإجراءات التّنظيمية الجديدة الموجهة للمورّدين، وذلك في إطار متابعة عمليات تزويد السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة بالمنتجات الموردة.

وأفادت الشركة بأنه يتعين على كافة المورّدين، الذين يتولون تزويد وكلاء البيع بالمنتجات المورّدة، إيداع ملفات عمليات التّوريد وجوباً لدى أعوان المراقبة التابعين للشركة بالباب الرئيسي للسوق.


وحسب نصّ البلاغ، يجب أن تتضمن هذه الملفات عددا من الوثائق تتعلق بالتصاريح الديوانية الخاصة بعمليات التّوريد وفواتير شراء المنتجات إلى جانب شهادات المنشأ وبطاقات عبور للصحة النباتية مع بطاقات مسلك.


كما شدّدت الشركة في بلاغها، الموقع من قبل الرئيس المدير العام، سفيان طرميز، على ضرورة قيام المورّدين بمدّ وكلاء البيع بوصولات التّسليم الخاصة بعمليات التزويد، على أن تتضمن هذه الوصولات تفصيلاً دقيقاً للكميات الموزعة حسب نوع المنتج.

وتأتي هذه الإجراءات، لتعزيز الشّفافية في المعاملات التّجارية داخل السّوق وضمان مراقبة مسالك توزيع المنتجات المورّدة وتتبع مصدرها وسلامتها الصحية، بما يخدم مصلحة المستهلك ويضمن انتظامية التزويد.
