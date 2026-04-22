الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 23 بعد الدفعة الرابعة

المجموعة الأولى





المجموعة الثانية



أسفرت الدفعة الرابعة من منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تحيين في ترتيب المجموعتين، بعد استكمال أغلب اللقاءات.* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف: 1-2* هلال مساكن – أمل حمام سوسة: 0-0* كوكب عقارب – بعث بوحجلة: 1-0* جمعية مقرين – مكارم المهدية: 0-0* الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني: 0-4* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس: 1-0* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم: 1-01. أمل حمام سوسة – 49 ن2. نادي حمام الأنف – 46 ن3. اتحاد تطاوين – 42 ن4. سكك الحديد الصفاقسي – 39 ن5. هلال مساكن – 31 ن6. سبورتينغ بن عروس – 30 ن7. مكارم المهدية – 28 ن8. جمعية مقرين – 27 ن9. محيط قرقنة – 27 ن10. هلال الشابة – 27 ن11. بعث بوحجلة – 26 ن12. كوكب عقارب – 24 ن13. اتحاد بوسالم – 23 ن14. الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن* جندوبة الرياضية – أمل بوشمة: 2-1* تقدم ساقية الداير – النادي القربي: 4-0* الملعب القابسي – القلعة الرياضية: 2-0* جمعية أريانة – أولمبيك سيدي بوزيد: 2-0* اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة: 4-2* نسر جلمة – مستقبل القصرين: 1-0* هلال الرديف – سبورتينغ المكنين: 2-31. الملعب القابسي – 50 ن2. تقدم ساقية الداير – 49 ن3. مستقبل القصرين – 43 ن4. اتحاد قصور الساف – 32 ن5. جندوبة الرياضية – 32 ن6. النادي القربي – 30 ن7. جمعية أريانة – 30 ن8. أمل بوشمة – 28 ن9. هلال الرديف – 28 ن10. قوافل قفصة – 27 ن11. القلعة الرياضية – 26 ن12. سبورتينغ المكنين – 25 ن13. نسر جلمة – 25 ن14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن