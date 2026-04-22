الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 23 بعد الدفعة الرابعة

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 17:24
      
أسفرت الدفعة الرابعة من منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تحيين في ترتيب المجموعتين، بعد استكمال أغلب اللقاءات.

المجموعة الأولى

نتائج المباريات:

* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف: 1-2

* هلال مساكن – أمل حمام سوسة: 0-0
* كوكب عقارب – بعث بوحجلة: 1-0
* جمعية مقرين – مكارم المهدية: 0-0
* الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني: 0-4
* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس: 1-0
* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم: 1-0

الترتيب:

1. أمل حمام سوسة – 49 ن
2. نادي حمام الأنف – 46 ن
3. اتحاد تطاوين – 42 ن
4. سكك الحديد الصفاقسي – 39 ن
5. هلال مساكن – 31 ن
6. سبورتينغ بن عروس – 30 ن
7. مكارم المهدية – 28 ن
8. جمعية مقرين – 27 ن
9. محيط قرقنة – 27 ن
10. هلال الشابة – 27 ن
11. بعث بوحجلة – 26 ن
12. كوكب عقارب – 24 ن
13. اتحاد بوسالم – 23 ن
14. الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن

المجموعة الثانية

نتائج المباريات:

* جندوبة الرياضية – أمل بوشمة: 2-1
* تقدم ساقية الداير – النادي القربي: 4-0
* الملعب القابسي – القلعة الرياضية: 2-0
* جمعية أريانة – أولمبيك سيدي بوزيد: 2-0
* اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة: 4-2
* نسر جلمة – مستقبل القصرين: 1-0
* هلال الرديف – سبورتينغ المكنين: 2-3

الترتيب:

1. الملعب القابسي – 50 ن
2. تقدم ساقية الداير – 49 ن
3. مستقبل القصرين – 43 ن
4. اتحاد قصور الساف – 32 ن
5. جندوبة الرياضية – 32 ن
6. النادي القربي – 30 ن
7. جمعية أريانة – 30 ن
8. أمل بوشمة – 28 ن
9. هلال الرديف – 28 ن
10. قوافل قفصة – 27 ن
11. القلعة الرياضية – 26 ن
12. سبورتينغ المكنين – 25 ن
13. نسر جلمة – 25 ن
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن
