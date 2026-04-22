الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الجولة 23 بعد الدفعة الرابعة
أسفرت الدفعة الرابعة من منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تحيين في ترتيب المجموعتين، بعد استكمال أغلب اللقاءات.
المجموعة الأولىنتائج المباريات:
* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف: 1-2
* هلال مساكن – أمل حمام سوسة: 0-0
* كوكب عقارب – بعث بوحجلة: 1-0
* جمعية مقرين – مكارم المهدية: 0-0
* الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني: 0-4
* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس: 1-0
* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم: 1-0
الترتيب:
1. أمل حمام سوسة – 49 ن
2. نادي حمام الأنف – 46 ن
3. اتحاد تطاوين – 42 ن
4. سكك الحديد الصفاقسي – 39 ن
5. هلال مساكن – 31 ن
6. سبورتينغ بن عروس – 30 ن
7. مكارم المهدية – 28 ن
8. جمعية مقرين – 27 ن
9. محيط قرقنة – 27 ن
10. هلال الشابة – 27 ن
11. بعث بوحجلة – 26 ن
12. كوكب عقارب – 24 ن
13. اتحاد بوسالم – 23 ن
14. الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن
المجموعة الثانيةنتائج المباريات:
* جندوبة الرياضية – أمل بوشمة: 2-1
* تقدم ساقية الداير – النادي القربي: 4-0
* الملعب القابسي – القلعة الرياضية: 2-0
* جمعية أريانة – أولمبيك سيدي بوزيد: 2-0
* اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة: 4-2
* نسر جلمة – مستقبل القصرين: 1-0
* هلال الرديف – سبورتينغ المكنين: 2-3
الترتيب:
1. الملعب القابسي – 50 ن
2. تقدم ساقية الداير – 49 ن
3. مستقبل القصرين – 43 ن
4. اتحاد قصور الساف – 32 ن
5. جندوبة الرياضية – 32 ن
6. النادي القربي – 30 ن
7. جمعية أريانة – 30 ن
8. أمل بوشمة – 28 ن
9. هلال الرديف – 28 ن
10. قوافل قفصة – 27 ن
11. القلعة الرياضية – 26 ن
12. سبورتينغ المكنين – 25 ن
13. نسر جلمة – 25 ن
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن
