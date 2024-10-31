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شارع مدريد : العثور على جثة ادمية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 11:23 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي اثر العثور على جثة ادمية بشارع مدريد كما اذنت برفعها الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.
وسوف نوافيكم بمزيد التفاصيل ..


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