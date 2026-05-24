وداع غوارديولا يخطف الأضواء رغم خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

"It has been an incredible, tremendous honour to be your manager." 🥺🩵 — Manchester City (@ManCity) May 24, 2026

خسر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في ختام مشوار الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، لكن مشهد الوداع العاطفي للمدرب بيب غوارديولا تصدر اهتمامات جماهير السيتي أكثر من نتيجة المباراة.وكان أستون فيلا قد ضمن مسبقًا التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 65 نقطة، كما خاض اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الأربعاء الماضي.وافتتح أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، قبل أن يقلب أولي واتكينز النتيجة لصالح أستون فيلا بهدفين في الدقيقتين 46 و61.وشهدت الدقائق الأخيرة إلغاء هدف التعادل الذي سجله فيل فودن بداعي التسلل.وخلال اللقاء، طغت الأجواء المؤثرة على ملعب المباراة بعد الإعلان الرسمي عن رحيل غوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي مع نهاية الموسم، منهيا بذلك مسيرة دامت عشر سنوات حقق خلالها نجاحات كبيرة وغير ملامح النادي وكرة القدم الإنقليزية.كما شهدت المباراة لحظات مؤثرة مع دموع برناردو سيلفا وجون ستونز أثناء مرورهما في ممر شرفي، قبل أن يعانقهما غوارديولا ويمسح دموعهما في مشهد لاقى تفاعلا واسعا بين الجماهير.