ترامب يهاجم اتفاق أوباما النووي مع إيران ويتوعد باتفاق "معاكس تماما"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران، ووصفه بأنه اتفاق سيئ منح طهران أموالا طائلة ومهد طريق امتلاكها سلاحا نووياوجاء في منشور ترامب على "تروث سوشيال": "إذا ما أبرمت صفقة مع إيران، فستكون صفقة جيدة ومناسبة، لا مثل تلك التي أبرمها أوباما".وأضاف ترامب أن صفقته المقترحة "معاكسة تماما" لاتفاق أوباما، لكنه أقر بأن "أحدا لم يرها أو يعرف ما هي بعد"، مشيرا إلى أنه "لم يتم التفاوض عليها بالكامل بعد".ودعا ترامب إلى عدم الاستماع إلى "الخاسرين الذين ينتقدون شيئا لا يعرفونه"، مؤكدا أنه، خلافا لمن سبقوه، لا يبرم صفقات سيئة، وقال: "على عكس أولئك الذين سبقوني وكان ينبغي عليهم حل هذه المشكلة منذ سنوات عديدة، أنا لا أبرم صفقات سيئة".وتتواصل في هذه الأثناء المفاوضات غير المباشرة بين إدارة ترامب وإيران، بوساطة باكستان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية وإنهاء الحرب الدائرة منذ 28 فيفري 2026.