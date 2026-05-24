المنتخب التونسي يواصل استعداداته للمونديال والخشناوي رئيسًا للإطار الطبي

يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم تحضيراته استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، من خلال تربص تحضيري بمدينة طبرقة، وسط استكمال الجوانب الفنية والطبية والإدارية الخاصة بالمرحلة القادمة.وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين فيصل الخشناوي رئيسًا جديدًا للإطار الطبي للمنتخب الوطني، وذلك عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها طبيب المنتخب سهيل الشملي.كما تقرر تعيين مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة، في إطار تعزيز الجهاز الفني لنسور قرطاج قبل الموعد العالمي.ويشهد تربص المنتخب بمدينة طبرقة حضور 19 لاعبًا إلى حد الآن، على أن يكتمل النصاب خلال الساعات والأيام المقبلة بوصول اللاعبين السبعة المتبقين وهم: علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المستوري، معتز النفاتي، سباستيان تونكتي، حنبعل المجبري وريان اللومي.ومن المنتظر أن يفتح المنتخب حصته التدريبية ليوم الخميس 28 ماي الجاري أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب تمارين فندق “لاسيغال” بطبرقة، وذلك لإجراء الحوارات والتصريحات الصحفية مع اللاعبين.وسيخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين استعدادًا للمونديال، الأولى أمام منتخب منتخب النمسا لكرة القدم يوم 1 جوان المقبل، والثانية أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم يوم 6 جوان 2026.ويشارك نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات منتخب السويد لكرة القدم ومنتخب اليابان لكرة القدم ومنتخب هولندا لكرة القدم.