JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:19 Tunis

القيروان: معهد ابن الجزار بالقيروان وإعدادية النخيلات بأريانة يتوّجان في المسابقة الوطنية لـ"لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a13537b3502a8.46848946_ifnjlhkpmgqeo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 21:36 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أسفرت النتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لـ"لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد"، في دورتها الثانية، التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية برقادة، عن فوز تلاميذ إعدادية النخيلات بولاية أريانة بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط "قصر السعيد: متحف الآداب والفنون"، في حين أسند لقب "سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية" إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان عن شريط "نداء الحجارة". 
كما منحت لجان التحكيم شهادة التميز والإبداع للمرحلة الإعدادية لإعدادية عين جلولة بالقيروان عن عملها "جبل وسلات: ذاكرة الأرض وصوت التاريخ"، ونال المعهد النموذجي بتطاوين شهادة التميز والإبداع للمرحلة الثانوية عن ومضته المخصصة لمعلم "قصر أولاد سلطان"، فيما آلت جائزة السفير الشرفي، في لفتة تكريمية خاصة، إلى معهد الكفيف بسوسة عن عمله حول "متحف سوسة".
​وأفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، ريم معروفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة التي شارك فيها 52 تلميذا وتلميذة ينتمون لـ26 مندوبية جهوية للتربيةشملت 47 عملا مشاركا، تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث، وتعميق صلة الناشئة بإرثهم الحضاري، وحثّ التلاميذ على استكشاف معالم جهاتهم وتقديمها برؤيتهم البصرية الخاصة.

وأضافت أنّ هذه التظاهرة تأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة المتينة والقديمة بين وزارتي التربية والشؤون الثقافية، وتمثّل فرصة متجدّدة لتكريس العمل التشاركي بين مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارة السياحة "انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن تلميذ المؤسسة التربوية هو ابن هذه الربوع، وأن من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل له"، وفق تعبيرها.
وحول الآفاق المستقبلية للتلاميذ الفائزين بلقب "سفراء المتاحف"، أوضحت المعروفي أنّ العمل سيتجاوز مجرد التتويج نحو تسويق هذه الإنتاجات والومضات الوثائقية التي صنعت بحرفية وجودة عالية بأيادي تلمذية من خلال وضعها على ذمة وزارة السياحة للاستفادة منها في الترويج والتعريف بالمخزون التراثي والأثري التونسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329920

babnet

كل الأخبار...

22:38 - منوبة: يوم تلمذي مفتوح للإبداع، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني
22:19 - الدكتورة أسماء هلال: “باب الله مفتوح دائمًا.. أقبلوا ولا تدبروا”
22:05 - القصرين : مبادرة المركز الثقافي الجبلي بسمّامة تواصل إشعاعها الدولي بدعوة رسمية للمشاركة في قافلة "طريق الحرير" بروسيا
21:52 - سليانة: المشجر الغابي هنشير النعام ببورويس.. تجربة نموذجية رائدة للحفاظ على التنوع البيولوجي
21:41 - وداع غوارديولا يخطف الأضواء رغم خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا
21:36 - القيروان: معهد ابن الجزار بالقيروان وإعدادية النخيلات بأريانة يتوّجان في المسابقة الوطنية لـ"لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية"
21:19 - المنتخب التونسي يواصل استعداداته للمونديال والخشناوي رئيسًا للإطار الطبي
21:08 - ترامب يهاجم اتفاق أوباما النووي مع إيران ويتوعد باتفاق "معاكس تماما"
20:38 - حي هلال: الإطاحة ب "ثعلوبة".. بارونة ترويج المخدرات والخمور خلسة
20:32 - بعد بلوغ الدور النهائي لكاس تونس: الترجي الجرجيسي يضمن المشاركة في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
29°-18
29°-19
31°-19
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No