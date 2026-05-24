أسفرت النتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لـ"لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد"، في دورتها الثانية، التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية برقادة، عن فوز تلاميذ إعدادية النخيلات بولاية أريانة بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط "قصر السعيد: متحف الآداب والفنون"، في حين أسند لقب "سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية" إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان عن شريط "نداء الحجارة".كما منحت لجان التحكيم شهادة التميز والإبداع للمرحلة الإعدادية لإعدادية عين جلولة بالقيروان عن عملها "جبل وسلات: ذاكرة الأرض وصوت التاريخ"، ونال المعهد النموذجي بتطاوين شهادة التميز والإبداع للمرحلة الثانوية عن ومضته المخصصة لمعلم "قصر أولاد سلطان"، فيما آلت جائزة السفير الشرفي، في لفتة تكريمية خاصة، إلى معهد الكفيف بسوسة عن عمله حول "متحف سوسة".​وأفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، ريم معروفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة التي شارك فيها 52 تلميذا وتلميذة ينتمون لـ26 مندوبية جهوية للتربيةشملت 47 عملا مشاركا، تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث، وتعميق صلة الناشئة بإرثهم الحضاري، وحثّ التلاميذ على استكشاف معالم جهاتهم وتقديمها برؤيتهم البصرية الخاصة.وأضافت أنّ هذه التظاهرة تأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة المتينة والقديمة بين وزارتي التربية والشؤون الثقافية، وتمثّل فرصة متجدّدة لتكريس العمل التشاركي بين مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارة السياحة "انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن تلميذ المؤسسة التربوية هو ابن هذه الربوع، وأن من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل له"، وفق تعبيرها.وحول الآفاق المستقبلية للتلاميذ الفائزين بلقب "سفراء المتاحف"، أوضحت المعروفي أنّ العمل سيتجاوز مجرد التتويج نحو تسويق هذه الإنتاجات والومضات الوثائقية التي صنعت بحرفية وجودة عالية بأيادي تلمذية من خلال وضعها على ذمة وزارة السياحة للاستفادة منها في الترويج والتعريف بالمخزون التراثي والأثري التونسي.