هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضاربي لأسعار البورصة وصناديق التحوط

نشرت هيئة السوق المالية بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضاربي لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ إتفاقية التعاون المبرمة مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي.وتهدف البطاقتان الجديدتان، إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية، وقع إعدادها بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الإقتصادية والمالية.وتتضمن البطاقة المتعلقة بالتضخم المضاربي لأسعار البورصة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، شرحا لكيفية تشكل هذه الظاهرة، والسلوكيات التي قد تساهم في تغذيتها، فضلا عن إنعكاساتها المحتملة على الأسواق والمستثمرين.وتستعرض البطاقة المتعلقة بصناديق التحوط، الخصائص العامة لهذه الصناديق الإستثمارية وإستراتيجيات تدخلها، ودورها في الأسواق المالية الدولية.وتندرج هذه الموارد البيداغوجية ضمن سلسلة " économie'l de ABC " التابعة للبنك المركزي الفرنسي، والتي تم الترخيص لهيئة السوق المالية باستعمالها وتكييفها ونشرها في إطار مهامها الرامية إلى دعم التكوين والتثقيف المالي، بما يتيح للعموم النفاذ إلى محتويات واضحة وموثوقة وذات جودة، تتلاءم مع خصوصيات السوق المالية التونسية.