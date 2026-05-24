JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:19 Tunis

الدكتورة أسماء هلال: “باب الله مفتوح دائمًا.. أقبلوا ولا تدبروا”

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a136aff4f8e90.81624571_inegfmlkjhqop.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 22:19 قراءة: 1 د, 37 ث
      
خصص برنامج “البرهان” على إذاعة إذاعة الديوان حلقة خاصة للحديث عن “نفحات من حقائق لا إله إلا الله”، وذلك في أجواء روحانية تزامنت مع الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، بحضور الدكتورة أسماء هلال والأخصائي النفسي والتربوي الدكتور فتحي سعيد.

وتناولت الحلقة الأبعاد الإيمانية والروحية لمعنى “لا إله إلا الله”، انطلاقًا من الحديث النبوي الشريف الذي يعتبر دعاء يوم عرفة من أفضل الأدعية، مؤكدة أن التوحيد ليس مجرد لفظ يُردد، بل مقام روحي ينعكس على سلوك الإنسان وعلاقته بالله تعالى.


وأكدت الدكتورة أسماء هلال أن المواسم الدينية تمثل فرصة حقيقية لمراجعة النفس وتجديد العلاقة بالله، معتبرة أن العبودية الحقة لا ترتبط فقط بلحظات الخشوع أو المشاعر الروحية العابرة، بل بالثبات على الطاعة في حالتي “البسط والقبض”، أي في أوقات الإقبال الروحي وأوقات الفتور على حد سواء.


كما شددت على أن الإنسان مطالب بأن يقبل على الله مهما كانت حالته، مضيفة أن الشعور بالتقصير لا يجب أن يتحول إلى يأس أو ابتعاد، بل إلى دافع للتوبة والرجوع إلى الله، مؤكدة أن “باب الله مفتوح دائمًا” وأن الرحمة الإلهية أوسع من ذنوب العباد.

من جهته، قدّم الدكتور فتحي سعيد قراءة نفسية وروحية لمفهوم العبادة، مبرزًا أن الإنسان قد يمر بمراحل مختلفة في علاقته بالله، تبدأ بالخوف والطمع، وصولًا إلى مرتبة أسمى تتمثل في عبادة الله لأنه أهل للعبادة، معتبرا أن تجاوز مشاعر اليأس والإحباط يكون عبر استحضار سعة رحمة الله وتجديد التوبة باستمرار.

وتطرقت الحلقة أيضًا إلى دلالات حديث النبي صلى الله عليه وسلم “من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة”، حيث أوضحت الدكتورة أسماء هلال أن التوحيد يحمل معاني عميقة تتدرج من “لا معبود إلا الله” إلى “لا مقصود إلا الله”، وصولًا إلى مقام الإحسان واليقين الكامل بالله تعالى.

واختُتمت الحلقة بدعوة المستمعين إلى اغتنام يوم عرفة والأيام المباركة بالإقبال على الله تعالى، والتقرب إليه بالدعاء والذكر والتوبة، في خطاب اتسم بالبعد الروحي والوجداني، ولاقي تفاعلًا واسعًا من متابعي البرنامج على مختلف المنصات الرقمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329925

babnet

كل الأخبار...

22:38 - منوبة: يوم تلمذي مفتوح للإبداع، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني
22:19 - الدكتورة أسماء هلال: “باب الله مفتوح دائمًا.. أقبلوا ولا تدبروا”
22:05 - القصرين : مبادرة المركز الثقافي الجبلي بسمّامة تواصل إشعاعها الدولي بدعوة رسمية للمشاركة في قافلة "طريق الحرير" بروسيا
21:52 - سليانة: المشجر الغابي هنشير النعام ببورويس.. تجربة نموذجية رائدة للحفاظ على التنوع البيولوجي
21:41 - وداع غوارديولا يخطف الأضواء رغم خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا
21:36 - القيروان: معهد ابن الجزار بالقيروان وإعدادية النخيلات بأريانة يتوّجان في المسابقة الوطنية لـ"لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية"
21:19 - المنتخب التونسي يواصل استعداداته للمونديال والخشناوي رئيسًا للإطار الطبي
21:08 - ترامب يهاجم اتفاق أوباما النووي مع إيران ويتوعد باتفاق "معاكس تماما"
20:38 - حي هلال: الإطاحة ب "ثعلوبة".. بارونة ترويج المخدرات والخمور خلسة
20:32 - بعد بلوغ الدور النهائي لكاس تونس: الترجي الجرجيسي يضمن المشاركة في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
29°-18
29°-19
31°-19
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No