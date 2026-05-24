منوبة: يوم تلمذي مفتوح للإبداع، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني

تحت شعار " نكتشف نبدع ونبني مستقبلنا " نظمت مؤسسة تربوية خاصة امس السبت يوما مفتوح للإبداع، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني والتميز الشبابي بمساهمة جامعة منوبة وبعض المؤسسات الجامعية الخاصة.وتضمن اليوم المفتوح الذي ارادته المؤسسة وفق تصريح مديرتها امال بحيسكي لصحفية "وات"، جسر تواصل مع الجامعة والاولياء والمجتمع المدني مجموعة اجنحة استعرضت مواهب التلاميذ وأنشطتهم الموازية على غرار جناح الروبوتيك الذي شكّل منصة لعرض ابتكارات التلاميذ في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقديم روبوتات من اختراع أبناء المؤسسة.وشملت الاجنحة الفنون والموسيقي تقديم عروض غنائية اداها ثلة من التلاميذ إلى جانب "ركن الرسم والإبداع" الذي تزين بلوحات فنية من إنتاج ورشة الرسم بالمعهد.واتخذ النشاط بعدا اجتماعيا، بتخصيص جناح للأعمال الخيرية والعمل الإنساني سلط الضوء على قيم التضامن والمواطنة من خلال عرض أنشطة "نادي المواطنة" و"نادي النبض" بالصوت والصورة، مع تقديم شهادات وتجارب واقعية لحملات المساعدات الاجتماعية بمساهمة الهلال الأحمر.وخصّصت إدارة المؤسسة جناحا خاصل لجامعة منوبة للتعريف بآفاق الدراسة المستقبلية والمسارات المتاحة لتلاميذ السنوات النهائية، هذا مع جناح الرحلات البيداغوجية الذي وثّق الرحلات والزيارات الثقافية التي نظمها المعهد، مع إبراز دورها المحوري في صقل وتكوين شخصية التلميذ، وتنمي معارفه.كما أتاح اليوم وفق البحيسكي، الفرصة للأولياء للتفاعل المباشر مع الإطار التربوي والإداري، والاطلاع على الآليات الرقمية الحديثة للتواصل، وعلى الفضاءات بالمعهد التي توفر بيئة تعليمية محفّزة.