رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين، إلى ولاية المنستير للإشراف على موكب إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.ولدى وصوله إلى روضة آل بورقيبة، أدى رئيس الجمهورية تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، واستعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل أن يتولى وضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة وتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.ثم التقى رئيس الدولة، بالمناسبة، بثلة من المقاومين والمناضلين واستمع إلى مشاغلهم.