د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة
سلّط صاحب جريدة وموقع Arab Times د أسامة فوزي الضوء، في إحدى حلقات البودكاست الخاصة به ، على الأداء اللافت للأكاديمي الإيراني حسن أحمديان خلال مشاركاته في برامج تحليلية على قناة الجزيرة، وذلك في سياق تغطية الحرب والتوترات الإقليمية.
وأشار فوزي إلى أن أحمديان الباحث الأستاذ في جامعة طهران تميز بأسلوبه اللغوي، حيث تحدث العربية بطلاقة وبأسلوب فصيح، معتمداً خطاباً واضحاً ومتماسكاً، ما جعله يبرز بين بقية الضيوف في النقاشات التلفزيونية.
وأضاف أن الأكاديمي الإيراني نجح في تقديم مداخلات قائمة على الحجة والمنطق، مع التزامه بأسلوب هادئ ومنظم في الحوار، وهو ما انعكس على طبيعة النقاش داخل الاستوديو.
ووفق ما جاء في البودكاست ، اعتبر فوزي أن أحمديان قدّم تحليلاً سياسياً واستراتيجياً مبنياً على قراءة معمقة للمعطيات، ما أضفى على مداخلاته طابعاً أكاديمياً واضحاً.
كما أشار إلى أن طريقة عرضه للأفكار، من خلال طرح تساؤلات منهجية واستنتاجات مبنية على معطيات، ساهمت في تعزيز حضوره مقارنة ببقية المشاركين.
ولفت فوزي إلى أن تجربة أحمديان تعكس أهمية حضور الكفاءات الأكاديمية في النقاشات الإعلامية، خاصة في القضايا الجيوسياسية المعقدة، معتبراً أن هذا النوع من الخطاب يساهم في رفع مستوى النقاش العام.
كما أبرز أن التزام الأكاديمي الإيراني بقواعد الحوار، من حيث عدم المقاطعة واحترام دور المتحدثين، ساهم في تقديم نموذج مختلف داخل البرامج الحوارية.
وأشار فوزي إلى أن مشاركة أحمديان حظيت بتفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون مقاطع من مداخلاته، معتبرين أنها تعكس مستوى عالياً من الإعداد والمعرفة.
ويأتي هذا التفاعل في سياق اهتمام متزايد بمتابعة التحليلات المرتبطة بالتطورات الإقليمية، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي الذي تشهده المنطقة.
