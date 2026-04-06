في اليوم الـ38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

في اليوم الـ38 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شنّت إسرائيل غارات استهدفت بلدات السلطانية وأرزون والنبطية الفوقا ودير الزهراني في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بمسيّرات انقضاضية استهدفت تجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج قبالة بلدة مركبا الحدودية، إضافة إلى استهداف قاعدة سنط جين شمال مدينة عكا.


في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات بمنطقة الجليل عقب رصد صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان.


وعلى صعيد الخسائر البشرية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تلال عين سعادة في جبل لبنان، فيما أسفرت غارة أخرى على منطقة الجناح في جنوب بيروت عن سقوط 5 قتلى و52 مصابا.

مساء أمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق دفعة صواريخ باتجاه إسرائيل، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع انفجارات قوية في حيفا ومنطقة الكريوت.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أكدت إطلاق إنذار مبكر في حيفا وخليجها والجولان المحتل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق بشمال إسرائيل وسط دعوات للتوجه إلى الملاجئ.

وفي هذا الصدد، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 11 شخصا بجروح، أحدهم بحالة خطرة، ومبنى متعدد الطوابق بعد سقوط صاروخ في مدينة حيفا، إضافة إلى اشتعال النيران في مواقع أخرى.

وفي إيران، قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن مطار أهواز الدولي تعرَّض للقصف للمرة الثالثة خلال يوم واحد، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار قوي في مدينة أهواز جنوب غربي البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن تنفيذ عملية "إنقاذ جريئة" أعادت طيارا أمريكيا من عمق جبال إيران، وأكدت تقارير أمريكية مشاركة قوات خاصة وتعطل طائرتَي نقل خلال المهمة، مقابل إعلان إيران إسقاط مسيّرة "كانت تدعم عملية البحث".

وأشار ترمب إلى أن يوم الثلاثاء قد يشهد تحركات عسكرية واسعة، تستهدف بنى تحتية داخل إيران من بينها محطات الكهرباء والجسور، مؤكدا أن ما تخطط له الولايات المتحدة "لن يكون له مثيل" إذا استمرت إيران في إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، أكد محمد رضا النائب الأول للرئيس الإيراني أن بلاده ماضية في طريق البناء رغم التهديدات المتصاعدة من الرئيس الأمريكي.

وعلى الجبهة اللبنانية، يستمر حزب الله في استهداف تجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة، في حين وجَّه جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء 7 مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت "تمهيدا لاستهداف مواقع فيها".
المصدر - الجزيرة
