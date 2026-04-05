رغم تأكيد ترامب.. إيران تعلن فشل إنقاذ قائد المقاتلة الأمريكية

أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني الأحد، فشل محاولات واشنطن لإنقاذ قائد المقاتلة التي أسقطتها الصواريخ الإيرانية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى إنقاذ الطيار.وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي "لقد فشلت المحاولات اليائسة للعدو، بتوفيق من الله تعالى وعونه، وبفضل الإجراءات في وقتها والعمليات المشتركة لمقاتلي الإسلام في حرس الثورة الإسلامية، والجيش الإيراني، والباسيج البطل، وقوات الشرطة، في إنقاذ قائد طائرتهم المقاتلة التي أُسقطت".وأضاف: "الطائرات المعتدية للعدو جنوب أصفهان، والتي تشمل مروحيتين من طراز بلاك هوك وطائرة نقل عسكرية من طراز C-130، قد أُصيبت، وهي تحترق بنيران غضب مقاتلي الإسلام الأبطال".وأضاف: "العملية البطولية التي نفذها مقاتلو الإسلام في التصدي للمعتدين الأمريكيين في جنوب أصفهان، تكشف الطبيعة الوهمية للجيش الأمريكي والهزيمة الفاضحة للمعتدين الأمريكيين".وأكد أن "ترامب خلق حالة من الغموض في أوساط الرأي العام لتبرير الهزيمة المريرة والإخفاق الذي مني به جيشه الجبان".وتابع: "لقد حذرنا سابقا بأن أبناء الشعب الشجعان في القوات المسلحة، وبفضل الله وتوفيقه، سيقطعون يد أي معتد وسيسحقون المعتدين". مشددا على أن "النصر الحاسم لمقاتلي الإسلام في جنوب أصفهان هو مثال على هذا العمل الشجاع".وبدورها قالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية إن "ترامب المقامر، لا يزال إله رمال طبس موجودا".وأضافت: "تبعا للإجراءات اليائسة للعدو الأمريكي في محاولة إنقاذ قائد المقاتلة المسقطة، ودخول طائرات العدو إلى قلب البلاد، تم خلال عملية مشتركة (القوات الجوفضائية، البرية، الوحدات الشعبية والباسيج، وشرطة فراجا) تدمير طائرات العدو، وتكبدت أمريكا مرة أخرى هزيمة فاضحة مماثلة لعملية طبس".وختم بالقول: "ترامب، في محاولة للتغطية على هزيمته الثقيلة، ادعى في تغريدة أنه نفذ عملية خاصة لإنقاذ قائد الطائرة التي سقطت في إيران".ومن جهة أخرى، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال" في وقت سابق من اليوم الأحد أنه "في الساعات الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير".وأضاف أن الطيار مُصاب وأن عملية الإنقاذ شاركت فيها "عشرات الطائرات". مشيرا إلى أن "هذه المرة الأولى الي يتم فيها إنقاذ طياران أمريكيان في عمليتين منفصلتين، في قلب أراض معادية".كما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.