قاليباف يتهكم على "نجاح" واشنطن في إنقاذ طيارها: مزيد من هذه الإنجازات يعني نهاية أمريكا

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined. 👏 pic.twitter.com/jutDghVrjz — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

سخر محمد باقر قاليباف رئيس برلمان إيران من الإنجازات الأمريكية، عقب الإعلان عن إنقاذ الطيار الذي أسقطت مقاتلته فوق وسط البلاد معتبرا أن "المزيد من هذه النجاحات سيعني نهاية واشنطن".وقال قاليباف في منشور له تعليقا على تدمير الطائرات والمروحيات الأمريكية: "إذا حققت أمريكا ثلاثة انتصارات أخرى مشابهة لهذا، فسيتم تدميرها بالكامل".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من “أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة” في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً أن الطيار تم إنقاذه رغم إصابته، وأن حالته الصحية مستقرة.وفي السياق ذاته، أفاد موقع أكسيوس بأن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة بدعم جوي كثيف، حيث تم نشر قوات خاصة أمريكية داخل الأراضي الإيرانية على مرحلتين، قبل أن يتم تحديد موقع الطيار الثاني والشروع في إنقاذه.وأشار التقرير إلى أن القوات الإيرانية حاولت التدخل لمنع عملية الإنقاذ، إلا أن الطيران الأمريكي نفذ ضربات جوية لتأمين المنطقة ومنع وصول تلك القوات.كما أكد أن الرئيس ترامب وكبار المسؤولين تابعوا مجريات العملية من غرفة العمليات في البيت الأبيض.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، إسقاط طائرة معادية جنوب جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، وهو ما أكده لاحقاً الجيش الأمريكي بإقراره فقدان مقاتلة من طراز “إف-15”.ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أنه تم العثور على أحد الطيارين وإنقاذه، قبل أن تتواصل عمليات البحث عن الطيار الثاني، والتي انتهت بنجاح عملية إنقاذه لاحقاً.