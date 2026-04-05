ترمب: الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ جرأة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي نفّذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في منشور نشره على منصة “تروث سوشيال”.

وأكد ترامب أن العملية مكّنت من إنقاذ أحد أفراد طاقم عسكري أمريكي برتبة عقيد، كان عالقاً خلف خطوط العدو داخل الأراضي الإيرانية، وتحديداً في مناطق جبلية وعرة، حيث كان مطارداً من قبل القوات المعادية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة لتحركات الضابط على مدار الساعة، بمشاركة القيادات العسكرية العليا، بما في ذلك هيئة الأركان المشتركة، مشيراً إلى أن التخطيط لعملية الإنقاذ استمر لساعات لضمان نجاحها.


وأضاف أن الجيش الأمريكي قام، بتوجيه منه، بإرسال عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة تطوراً وفتكاً، لتأمين عملية إخراج الطيار من عمق الأراضي الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الضابط الذي تم إنقاذه أصيب خلال العملية، إلا أن حالته الصحية مستقرة، مؤكداً أنه “سيكون بخير”.


وكشف الرئيس الأمريكي أن هذه العملية جاءت بعد نجاح عملية إنقاذ سابقة لطيار أمريكي آخر، لم يتم الإعلان عنها في حينها، حفاظاً على سرية العملية الثانية.

وبيّن أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ العسكري التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين بشكل منفصل داخل عمق أراضي العدو، معتبراً ذلك إنجازاً استثنائياً.

وشدد ترامب على أن نجاح العمليتين دون تسجيل أي قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمريكية يعكس “تفوقاً جوياً كاملاً” للولايات المتحدة في الأجواء الإيرانية.

كما أكد أن بلاده “لن تترك أي جندي أمريكي خلفها”، معتبراً أن هذه العمليات تمثل دليلاً على جاهزية الجيش الأمريكي وقدرته على تنفيذ مهام معقدة في ظروف عالية الخطورة.

وفي ختام منشوره، دعا ترامب الأمريكيين، بمختلف توجهاتهم السياسية، إلى الافتخار بما وصفه بـ”الإنجاز العسكري الكبير”، مشيداً بقدرات القوات المسلحة الأمريكية ومؤكداً أنها “الأقوى والأكثر احترافية في العالم”.
