جامعة المنستير تحرز على المرتبة الثانية وطنيا ضمن تصنيف 2026 لافضل الجامعات الافريقية على مستوى جودة الانتاج البحثي والعلمي

تحصلت جامعة المنستير على المركز الثاني وطنيا ضمن تصنيف 2026 AD Scientific Index لأفضل الجامعات الافريقية مما يؤكد تميزها العلمي واشعاعها المتواصل على المستويين الوطني والقاريويعتمد هذا التصنيف على مؤشرات دقيقة لقياس الأداء العلمي من بينها جودة الانتاج البحثي والتأثير العلمي للأبحاث وعدد الاستشهادات واستمرارية النشر الأكاديمي بما يعكس القيمة العلمية المضافة للباحثين والمؤسسات الجامعيةويجسد هذا التتويج ثمرة الجهود المتواصلة التي يبذلها مجموعة من الاساتذة الجامعيين والباحثين ومختلف مكونات الاسرة الجامعية من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز حضوره على الساحة الدوليةوأكدت الجامعة التزامها بمواصلة دعم البحث العلمي وتشجيع التميز والابتكار وترسيخ مكانتها كقطب أكاديمي وبحثي رائد في تونس وافريقيا بما يفتح آفاقا أوسع نحو مراتب أكثر تقدما في المستقبليشار، الى أن مؤشر AD Scientific Index يصنف الجامعات والباحثين بناءً على الأداء العلمي وإنتاجية البحث باستخدام بيانات Google Scholar. و قد احتلت في تصنيف 2026 جامعة صفاقس المرتبة الأولى وطنياً، بينما جاءت جامعة المنستير في المرتبة الثانية