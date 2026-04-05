بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة أعوان وكتبة يعملون بقسم المحجوز بالمحكمة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تفطنت الى وجود نقص بمحجوز بالمحكمة يرجح انه يتعلق بمادة مخدرة تم حجزها من طرف احدى الفرق الأمنية.وبانطلاق الأبحاث في ملابسات عملية النقص تقرر الاحتفاظ بثلاثة من كتبة المحكمة العاملين بقسم المحجوز، وبانتهاء آجال الاحتفاظ بهم احيلوا على أنظار النيابة العمومية والتي قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم الى حين محاكمتهم من أجل مانسب اليهم.