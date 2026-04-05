Babnet   Latest update 23:13 Tunis

بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67351825863d90.97397333_meniplkfoghqj.jpg>
Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 10:08
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة أعوان وكتبة يعملون بقسم المحجوز بالمحكمة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تفطنت الى وجود نقص بمحجوز بالمحكمة يرجح انه يتعلق بمادة مخدرة تم حجزها من طرف احدى الفرق الأمنية.

وبانطلاق الأبحاث في ملابسات عملية النقص تقرر الاحتفاظ بثلاثة من كتبة المحكمة العاملين بقسم المحجوز، وبانتهاء آجال الاحتفاظ بهم احيلوا على أنظار النيابة العمومية والتي قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم الى حين محاكمتهم من أجل مانسب اليهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326863

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
27°-12
27°-13
26°-14
26°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>