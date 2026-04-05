ظريف يرد على نشر ترامب ألفاظا بذيئة: هذا دليل اليأس وليس النصر

Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 17:30
      
أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف أن الالفاظ البذيئة ليست دليلا على النصر وإنما على يأس صاحبها في إشارة إلى ما تلفظ به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

وكتب ظريف عبر منصة "إكس": لا شيء يصرخ بـ"النصر" كالألفاظ البذيئة.. يكسبون الأصوات بشعار "أمريكا أولا"، ولكن عندما يُبتزون من قبل مجرم مطلوب، ينعطفون نحو "إسرائيل أولا".



وأضاف: "استهداف البنى التحتية المدنية ليس قوة؛ بل هو "جريمة حرب يائسة" وسقوط يعيد العالم إلى العصر الحجري".


واختتم: "بالمناسبة، عيد فصح سعيد أيضا".
ترامب لإيران: "افتحوا المضيق أيها المجانين"..وإلا فستعيشون في الجحيم...

وفي وقت سابق، كتب ترامب بأسلوب استفزازي فظ, وباستخدام ألفاظ بذيئة عبر منصة "تروث سوشيال": "افتحوا المضيق (هرمز) أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، ملمحا إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ"يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.
