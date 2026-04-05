ترامب لإيران: "افتحوا المضيق أيها المجانين"..وإلا فستعيشون في الجحيم

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، في تدوينة نشرها على منصة “تروث سوشيال”، ملوّحاً بتنفيذ ضربات تستهدف منشآت حيوية، في حال عدم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.وقال ترامب إن يوم الثلاثاء سيكون “يوماً لمحطات الطاقة والجسور” داخل إيران، في إشارة إلى احتمال استهداف هذه المنشآت، مضيفاً أن ما سيحدث “لن يكون له مثيل”، في تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي والعسكري.وفي تدوينته، دعا ترامب طهران إلى فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط، ملوّحاً بعواقب وصفها بـ”القاسية”، في حال استمرار إغلاقه.ويأتي هذا التصريح في سياق مهلة سابقة منحها الرئيس الأمريكي لإيران، مطالباً إياها بالسماح بمرور السفن التجارية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية عالمية نتيجة تعطيل هذا الممر الحيوي.وتندرج هذه التصريحات ضمن تصعيد متواصل في الأزمة بين واشنطن وطهران، حيث تزايدت التهديدات باستهداف منشآت حيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، في حال عدم الامتثال للمطالب الأمريكية.ويُعد مضيق هرمز شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط، ما يجعل أي توتر بشأنه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.