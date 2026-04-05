الرابطة الأولى: الإفريقي يلتحق بالترجي في الصدارة والصفاقسي يواصل الزحف
متابعة - نجح النادي الإفريقي في تحقيق فوز ثمين على حساب مستقبل قابس بنتيجة هدفين دون رد، ليلتحق بصدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى مناصفة مع الترجي الرياضي التونسي، وذلك في ختام منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الرابعة والعشرين.
الإفريقي يفرض سيطرته في رادسعلى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، فرض النادي الإفريقي سيطرة واضحة على مجريات اللقاء، حيث نجح في فك شيفرة دفاع ضيفه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بفضل هدافه فراس شواط الذي افتتح التسجيل في الوقت البديل، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.
وفي الشوط الثاني، واصل فريق باب الجديد ضغطه، رغم التكتل الدفاعي لمستقبل قابس، الذي كاد أن يباغت منافسه في الدقائق الأخيرة، لولا تألق الحارس مهيب الشامخ. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى نهاية بفوز محدود، تمكن البديل بلال آيت مالك من مضاعفة النتيجة في الوقت البديل، مؤكداً تفوق فريقه.
وبهذا الانتصار، رفع النادي الإفريقي رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مستقبل قابس عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.
هاتريك أوغبولي يقود الصفاقسي لانتصار عريضوفي ملعب الطيب المهيري، واصل النادي الصفاقسي عروضه القوية، محققاً فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة على حساب شبيبة القيروان.
وسجل النيجيري إيمانويل أوغبولي ثلاثية كاملة في الدقائق 5 و32 و59، مؤكداً السيطرة المطلقة لفريق عاصمة الجنوب، الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، معززاً موقعه ضمن كوكبة الطليعة.
في المقابل، تواصلت نتائج شبيبة القيروان السلبية، حيث بقيت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.
تعادل سلبي في بن قردانأما المباراة التي جمعت اتحاد بن قردان بـنجم المتلوي، فقد انتهت بالتعادل السلبي، في مواجهة غابت عنها الأهداف.
ولم يتمكن اتحاد بن قردان، في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد، من تحقيق الفوز، ليبقى في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، في حين رفع نجم المتلوي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.
صراع مشتعل في القمةتؤكد نتائج هذه الجولة اشتداد المنافسة على صدارة البطولة، مع تساوي الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في عدد النقاط، مقابل مواصلة النادي الصفاقسي الضغط من المركز الثالث، في انتظار الجولات القادمة التي تعد بمزيد من التشويق.
نتائج المباريات
الأحد 5 أفريل 2026* النادي الإفريقي 2 – 0 مستقبل قابس
* النادي الصفاقسي 3 – 0 شبيبة القيروان
* اتحاد بن قردان 0 – 0 نجم المتلوي
السبت 4 أفريل 2026* النجم الساحلي 0 – 0 الترجي الرياضي التونسي
* شبيبة العمران 0 – 0 الاتحاد المنستيري
* الترجي الجرجيسي 0 – 0 الملعب التونسي
الجمعة 3 أفريل 2026* مستقبل المرسى 1 – 0 الأولمبي الباجي
* النادي البنزرتي 1 – 0 مستقبل سليمان
الترتيب العام1. الترجي الرياضي التونسي – 54 نقطة
2. النادي الإفريقي – 54 نقطة
3. النادي الصفاقسي – 48 نقطة
4. الملعب التونسي – 43 نقطة
5. الاتحاد المنستيري – 38 نقطة
6. النجم الساحلي – 35 نقطة
7. شبيبة العمران – 32 نقطة
8. النادي البنزرتي – 31 نقطة
9. نجم المتلوي – 29 نقطة
10. مستقبل المرسى – 28 نقطة
11. الترجي الجرجيسي – 28 نقطة
12. اتحاد بن قردان – 25 نقطة
13. الأولمبي الباجي – 22 نقطة
14. شبيبة القيروان – 21 نقطة
15. مستقبل قابس – 17 نقطة
16. مستقبل سليمان – 16 نقطة
