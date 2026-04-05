الرابطة الأولى: الإفريقي يلتحق بالترجي في الصدارة والصفاقسي يواصل الزحف

الأحد 5 أفريل 2026



نجح النادي الإفريقي في تحقيق فوز ثمين على حساب مستقبل قابس بنتيجة هدفين دون رد، ليلتحق بصدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى مناصفة مع الترجي الرياضي التونسي، وذلك في ختام منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الرابعة والعشرين.على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، فرض النادي الإفريقي سيطرة واضحة على مجريات اللقاء، حيث نجح في فك شيفرة دفاع ضيفه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بفضل هدافه فراس شواط الذي افتتح التسجيل في الوقت البديل، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.وفي الشوط الثاني، واصل فريق باب الجديد ضغطه، رغم التكتل الدفاعي لمستقبل قابس، الذي كاد أن يباغت منافسه في الدقائق الأخيرة، لولا تألق الحارس مهيب الشامخ. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى نهاية بفوز محدود، تمكن البديل بلال آيت مالك من مضاعفة النتيجة في الوقت البديل، مؤكداً تفوق فريقه.وبهذا الانتصار، رفع النادي الإفريقي رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مستقبل قابس عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.وفي ملعب الطيب المهيري، واصل النادي الصفاقسي عروضه القوية، محققاً فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة على حساب شبيبة القيروان.وسجل النيجيري إيمانويل أوغبولي ثلاثية كاملة في الدقائق 5 و32 و59، مؤكداً السيطرة المطلقة لفريق عاصمة الجنوب، الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، معززاً موقعه ضمن كوكبة الطليعة.في المقابل، تواصلت نتائج شبيبة القيروان السلبية، حيث بقيت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.أما المباراة التي جمعت اتحاد بن قردان بـنجم المتلوي، فقد انتهت بالتعادل السلبي، في مواجهة غابت عنها الأهداف.ولم يتمكن اتحاد بن قردان، في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد، من تحقيق الفوز، ليبقى في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، في حين رفع نجم المتلوي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.تؤكد نتائج هذه الجولة اشتداد المنافسة على صدارة البطولة، مع تساوي الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في عدد النقاط، مقابل مواصلة النادي الصفاقسي الضغط من المركز الثالث، في انتظار الجولات القادمة التي تعد بمزيد من التشويق.* النادي الإفريقي 2 – 0 مستقبل قابس* النادي الصفاقسي 3 – 0 شبيبة القيروان* اتحاد بن قردان 0 – 0 نجم المتلوي* النجم الساحلي 0 – 0 الترجي الرياضي التونسي* شبيبة العمران 0 – 0 الاتحاد المنستيري* الترجي الجرجيسي 0 – 0 الملعب التونسي* مستقبل المرسى 1 – 0 الأولمبي الباجي* النادي البنزرتي 1 – 0 مستقبل سليمان1. الترجي الرياضي التونسي – 54 نقطة2. النادي الإفريقي – 54 نقطة3. النادي الصفاقسي – 48 نقطة4. الملعب التونسي – 43 نقطة5. الاتحاد المنستيري – 38 نقطة6. النجم الساحلي – 35 نقطة7. شبيبة العمران – 32 نقطة8. النادي البنزرتي – 31 نقطة9. نجم المتلوي – 29 نقطة10. مستقبل المرسى – 28 نقطة11. الترجي الجرجيسي – 28 نقطة12. اتحاد بن قردان – 25 نقطة13. الأولمبي الباجي – 22 نقطة14. شبيبة القيروان – 21 نقطة15. مستقبل قابس – 17 نقطة16. مستقبل سليمان – 16 نقطة