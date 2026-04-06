انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 01:10
      
أسفرت نتائج مؤتمر حزب التيار الديمقراطي عن انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للحزب، وذلك خلفا لنبيل حجي، الذي كان قد تولى هذا المنصب منذ ديسمبر 2022. كما تم انتخاب وسيم الحمادي منسقا عاما للحزب.

واختتم حزب التيار الديمقراطي أشغال مؤتمره الوطني الرابع المنعقد أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة، بإعلان جملة من القرارات التنظيمية والسياسية من أبرزها انتخاب قيادة جديدة للحزب وتجديد هياكله. وشهد المؤتمر كذلك تجديد تركيبة كل من مكتبه السياسي ومجلسه الوطني.


ويعد حزب التيار الديمقراطي من الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، إذ تأسس في ماي 2013. ويطرح الحزب مشروعا يقوم على ترسيخ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مع ضمان مجانية التعليم والتغطية الصحية لكافة الفئات. كما يدعو إلى دعم المبادرة الخاصة والملكية الفردية والمنافسة الحرة، في ظل دور تعديلي للدولة يشمل الاستثمار العمومي والحفاظ على الملكية العمومية للقطاعات الحيوية إلى جانب تأهيل القطاع العمومي.
