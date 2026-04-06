"رويترز": إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الأعمال القتالية

قال مصدر مطلع الاثنين ​إن إيران والولايات ‌المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال القتالية، ربما تدخل ​حيز التنفيذ اليوم ​وتؤدي إلى إعادة فتح ⁠مضيق هرمز.وأضاف المصدر ​أن باكستان أعدت إطارا ​لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة ​خلال الليل، موضحا ​أنه يقوم على نهج من ‌مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.وقال المصدر "يجب الاتفاق ​على جميع ​العناصر ⁠اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي ​سيصاغ في شكل ​مذكرة ⁠تفاهم تستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة ⁠الاتصال ​الوحيدة في ​المحادثات.وكان موقع أكسيوس الأمريكي نقل اليوم عن مصادر قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وذلك وفقا لأربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات.وأشارت المصادر إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ 48 ساعة القادمة ضئيلة. إلا أن هذه المحاولة الأخيرة هي الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب، قد يشمل شن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية، وردا على منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.ونقل الموقع عن المصادر تأكيدها أن عدة مقترحات قدمت لإيران لكنها لم ترد عليها بشكل إيجابي حتى الآن.ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات تجري بصورة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا.