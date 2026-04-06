تأجيل محاكمة فوزي كمون إلى 20 أفريل في قضية تبييض أموال

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد فوزي كمون المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى جلسة يوم 20 أفريل الجاري.

ومثل فوزي كمون اليوم الاثنين بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي.

وطلب محامو الدفاع التأخير لاعداد وسائل الدفاع لتقرر الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 20 أفريل الجاري
