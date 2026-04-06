بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي
تُستكمل منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة بإجراء الجولة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي، وذلك يوم الأربعاء 8 أفريل 2026.
برنامج الجولة الثالثة* النجم الساحلي – مولدية بوسالم
(قاعة مساكن – الساعة 17:00)
* النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي
(قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00)
نتائج الجولتين السابقتينالجولة الأولى (1 أفريل 2026):
* مولدية بوسالم – النجم الساحلي: 0-3
* الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي: 3-0
الجولة الثانية (4 أفريل 2026):
* الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي: 3-0
* مولدية بوسالم – النجم الساحلي: 1-3
أفضلية واضحة للترجي والنجميدخل الترجي الرياضي والنجم الساحلي مواجهة الجولة الثالثة بأفضلية مريحة، بعد تحقيق كل منهما انتصارين متتاليين، ما يضعهما على بعد فوز واحد فقط من بلوغ الدور النهائي.
وفي المقابل، سيكون النادي الصفاقسي ومولدية بوسالم مطالبين بردّ الفعل لتفادي الإقصاء المبكر.
نظام التأهليُذكر أن نظام المسابقة ينص على تأهل الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات في سلسلة نصف النهائي إلى الدور النهائي، وهو ما يجعل مواجهات هذه الجولة حاسمة في تحديد ملامح النهائي.
