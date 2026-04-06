غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026

تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع البلاستيك والمطاط، للمشاركة في الصالون الدولي " للبلاستيك (PLAST 2026"، )الذي سينتظم بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 جوان 2026.ويُعد الصالون من أبرز التظاهرات العالمية المتخصصة في تكنولوجيات تحويل البلاستيك والمطاط، حيث يمثل منصة استراتيجية للمصنعين والمزودين والخبراء للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الآلات والمواد الأولية والحلول المستدامة.وستركز نسخة 2026 بشكل خاص على التطورات التقنية في مجالات القولبة بالحقن، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المواد الإيكولوجية الصديقة للبيئة، مما يوفر رؤية شاملة للتحولات التي يشهدها القطاع نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.وقد استقطبت الدورة السابقة لهذا الصالون أكثر من 38 ألف زائر مهني، وجمعت ما يزيد عن 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، على مساحة عرض تجاوزت 50 ألف متر مربع، مما يؤكد الإشعاع الدولي لهذه التظاهرة وقدرتها على استقطاب كبار الفاعلين في السوق العالمية.وفي إطار دعمها للمؤسسات المشاركة، توفر غرفة التجارة والصناعة للوسط جملة من الخدمات والامتيازات تشمل الحصول على شارة دخول مجانية للصالون والمشاركة في الندوات واللقاءات المنظمة على هامش المعرض إلى جانب تأطير خاص للوفد من قبل المنظمين، مع تقديم عرض حول مختلف أجنحة المعرض وتوجيهات تقنية حسب اختصاص كل مؤسسة.وتمثل هذه البعثة فرصة هامة للمؤسسات التونسية لتعزيز شراكاتها الدولية والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة الكفيلة بالرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.