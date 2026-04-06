المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة

أعلن البنك المركزي الفرنسي تحقيق أرباح تقدر بنحو 12.8 مليار يورو، بعد استكمال بيع آخر احتياطياته من الذهب الموجودة في خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وقال المركزي الفرنسي في بيان إنه قام خلال الفترة الممتدة من جويلية 2025 إلى جانفي 2026، ببيغ 129 طنا من الذهب، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي احتياطيات فرنسا، محققا أرباحا بحوالي 12.8 مليار يورو، حيث استفاد من ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وكانت هذه الكمية من الذهب هي آخر احتياطيات فرنسية مخزنة في نيويورك، وقد تم استبدالها بكمية مماثلة تم شراؤها في الأسواق الأوروبية، وتم تخزينها في العاصمة الفرنسية باريس.


ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية بنك فرنسا لتحديث احتياطياته من الذهب، والتي بدأها منذ عام 2005، حيث يقوم بشكل تدريجي باستبدال السبائك القديمة غير المطابقة للمواصفات بأخرى تفي بالمعايير الدولية الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد نقل الجزء الأكبر من احتياطياته الذهبية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بين عامي 1963 و1966.

وبدلا من اللجوء إلى عمليات تكرير ونقل السبائك المتبقية في الولايات المتحدة، فضل البنك بيعها في الأسواق، وشراء سبائك جديدة مطابقة للمواصفات مباشرة من السوق الأوروبية، وقد تمت هذه العملية من خلال 26 صفقة تمكن البنك من خلالها من جني أرباح كبيرة مستغلا أسعار الذهب القياسية خلال تلك الفترة.

ويبلغ إجمالي احتياطي الذهب في فرنسا حوالي 2437 طنا، وهو رابع أكبر احتياطي ذهب في العالم، وأصبح هذا الاحتياطي بأكمله موجودا الآن في باريس. ويشمل هذا المخزون نحو 134 طنا من السبائك والقطع النقدية القديمة.
