إعلام إسرائيلي يكشف أسباب هروب الجنود الإسرائيليين وإلغاء عملية التقدم شمال نهر الليطاني جنوب لبنان

كشفت قناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها يوم الاثنين، أسباب إلغاء عملية الجيش الإسرائيلي للتقدم شمال نهر الليطاني.وجاء في تقرير القناة: "قوة من الجيش الإسرائيلي من المظليين والهندسيين كانت تنوي قبل أسبوع ونصف الأسبوع عبور نهر الليطاني والتقدم نحو الشمال، لكنها ووجهت بمقاومة من حزب الله ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3".وأضاف التقرير: "القوات انسحبت وتركت خلفها 3 جرافات، والعملية ألغيت، وقرر الجيش عدم توسيع عملياته إلى شمال الليطاني".ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا للجرافات التي تركها الجيش الإسرائيلي خلفه بعد مهاجمته من قبل مقاتلي حزب الله.وكانت وسائل الإعلام قد نشرت تفاصيل الحادث وكيف أن جنود الجيش الإسرائيلي هربوا من المكان بعد مهاجمتهم.