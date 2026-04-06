عام سجنا في حق القاضي ورئيس جمعية القضاة أنس الحمادي

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عام واحد في حق أنس الحمادي.وكان رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي قد مثل الأسبوع الماضي بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل.وقد قررت الدائرة المتعهدة آنذاك حجز ملف القضية للتصريح بالحكم، قبل أن تصدر حكمها اليوم الاثنين 6 أفريل الجاري.