النفط يواصل ارتفاعه مع تشدد الموقف الأمريكي تجاه إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، ملوّحاً بإجراءات أشد في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.18% لتبلغ 111.07 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.45% إلى 115.16 دولاراً للبرميل.وأوضح كبير محللي السوق في شركة “كيه.سي.إم تريد”، تيم واترر، أن عامل الوقت بات يلعب دوراً محورياً في تحركات السوق، بالتوازي مع العوامل الأساسية، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب.وأشار إلى أن أي تقدم نحو اتفاق لوقف إطلاق النار قد يخفف من حدة الأسعار، إلا أن المخاوف بشأن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، إضافة إلى الأضرار التي طالت منشآت الطاقة، تفرض أرضية سعرية مرتفعة وتحد من أي تراجع محتمل.ويشهد السوق ضغوطاً متزايدة، مع تسجيل علاوات قياسية لخام “غرب تكساس الوسيط” في السوق الفورية، في وقت تواجه فيه شركات التكرير في آسيا وأوروبا صعوبات في تأمين بدائل للإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.وفي السياق ذاته، أعلنت أرامكو السعودية تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الموجه إلى آسيا لشهر ماي عند علاوة قياسية بلغت 19.50 دولاراً للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.كما اتفق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاجية محدودة بنحو 206 آلاف برميل يومياً خلال شهر ماي، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً في ظل القيود المفروضة على الصادرات نتيجة إغلاق المضيق.وكان ترامب قد هدد باتخاذ خطوات إضافية ضد طهران في حال عدم الامتثال للمهلة المحددة لإعادة فتح المضيق، في حين رفضت إيران المقترحات المطروحة لوقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل دائم للنزاع.ويأتي ذلك في وقت أدى فيه إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يعمّق حالة القلق في الأسواق ويزيد من تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.