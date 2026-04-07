سفارة تونس ببروكسال تنظم تظاهرة اقتصادية للترويج للاستثمار التونسي وزيت الزيتون

نظمت سفارة تونس ببروكسال تظاهرة اقتصادية للترويج للاستثمار التونسي وزيت الزيتون، وذلك بالتعاون مع مبادرة ( DLWI )الاقتصادية الألمانية-اللوكسمبورغية.وتهدف هذه التظاهرة التي انتظمت بمقر غرفة المهن بلوكسمبورغ ، إلى التعريف بفرص الاستثمار في تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الفاعلين الأوروبيين، الى جانب الترويج لزيت الزيتون والمنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية.وشهد هذا الحدث ،وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لسفارة تونس ببروكسال على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك "، حضور عدد هام من رجال وسيدات الأعمال من لوكسمبورغ وألمانيا من قطاعات متنوعية على غرار التجارة والمالية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعة والخدمات والتوزيع وغيرها.وأكد سفير تونس ببروكسال، الصحبي خلف الله، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أهمية تطوير التعاون التونسي اللوكسمبورغي واستثمار الإمكانيات المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددا على دور الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات ودعم الشراكات.من جهته، قدم القنصل الشرفي لتونس بلوكسمبورغ، " ألبيرتو كونكل "، عرضا حول مقومات تونس كوجهة متميزة للاستثمار، مبرزا الفرص المتاحة للشركات اللوكسمبورغية والألمانية في مجالات التجارة والمالية وتكنولوجيات الاتصال والخدمات والصناعة.وتضمن برنامج التظاهرة جلسة تواصل مباشر بين رجال الأعمال، إلى جانب تنظيم حصة تذوق لمختلف أنواع زيت الزيتون والمنتجات المحلية التونسية التي لاقت استحسان المشاركين.وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الحضور الاقتصادي التونسي في أوروبا وتعزيز الترويج لمنتجاته الوطنية، خاصة زيت الزيتون، باعتباره من أبرز المنتجات التصديرية التونسية.