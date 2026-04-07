الحرس الثوري يطلق "صاروخا ورديا" على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صاروخا باللون الوردي، في موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل، تكريما لطفلة إيرانية طلبت ذلك.فبعد انتشار مقطع فيديو لطفلة صغيرة طلبت فيه إطلاق صاروخ وردي باتجاه تل أبيب، نشر الحرس الثوري الإيراني في الموجة الجديدة من هجماته صورة لصاروخ وردي مكتوب عليه: "استجابة لطلب الطفلة الثورية".