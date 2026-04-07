جمال بن سالم مدربا مؤقتا للاولمبي الباجي خلفا للطفي السليمي

Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 12:35
      
اكد رئيس الاولمبي الباجي كمال والي ان جمال بن سالم سيقود الفريق الاول لكرة القدم بشكل مؤقت الى غاية إيجاد مدرب بديل للطفي السليمي الذي تم فك الارتباط معه عقب الهزيمة خلال الجولة المنقضية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضد مستقبل المرسى بملعب الكرم يوم الجمعة الفارط بهدف دون رد.

وأوضح كمال والي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، ان جمال بن سالم الذي كان يشغل خطة مدرب مساعد الى جانب السليمي سيشرف على تدريب زملاء القائد محرز بالراجح خلال الفترة القادمة مرفوقا ببقية أعضاء الاطار الفني الحالي.

ولحساب الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى، يستقبل الاولمبي الباجي الذي يحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد 22 نقطة، النجم الساحلي بملعب بوجمعة الكميتي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
