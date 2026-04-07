بايرن ميونيخ يصعق ريال مدريد في “البرنابيو” ويقترب من نصف النهائي

تكبّد ريال مدريد هزيمة على أرضه وأمام جماهيره أمام بايرن ميونيخ، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مباراة احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو.ونجح الفريق البافاري في فرض أفضليته بتسجيل هدفين متتاليين عبر لويس دياز وهاري كين في الدقيقتين 41 و46، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط كبير مع بداية الشوط الثاني.وحاول الفريق الملكي العودة في النتيجة، حيث تمكن كيليان مبابي من تقليص الفارق في الدقيقة 74، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.وبهذا الفوز، يقترب بايرن ميونيخ من بلوغ الدور نصف النهائي، خاصة وأن مباراة الإياب ستُقام على ملعبه “أليانز أرينا”، ما يمنحه أفضلية إضافية لحسم التأهل.وسيواجه المتأهل من هذه القمة الأوروبية الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع بين باريس سان جيرمان وليفربول، في نصف نهائي البطولة.